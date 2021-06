Pareha “Pèchi di guera”: 22 aña kombiná

15 aña pa hòmber “Pechi di guera” i 7 aña pa dama shofùr

Nieuwe Haven— Ayera korte a dikta sentensia den e kaso kontra di e akusado nan Chamir M. Cepeda alias “Hòmber Pèchi Guera” unda ku e la risibí un kondena di 15 aña di enkarselashon i e dama shofùr Sabina S.F. Walle a risibí un kondena di 7 aña di enkarselashon.

Pa e akusado Cepeda korte ta haña ku tur e 31 akusashonnan di atrako ku tin den su kontra aunke ku e ta atmití 8 so por a keda prueba ku e la kometé nan. Esaki despues ku e dama Walle a rekonosé Cepeda riba tur e grabashonnan i tambe a deklará ku ta tur e atrakonan ku tin den nan kontra, nan a kometé huntu. Pa loke ta trata e di 32 akusashon ta di a agredí e víktima di fam Meulendijks ku un machete durante e atrako ku e la bai kometé na Sjonnie’s Place dia 29 Sèptèmber di aña pasa. Tabata riba e mesun fecha aki ku e la keda detené tambe na e sitio mes i ku e la risibí herida di bala na su rudia na momentu ku e la bai trata na hui for di e sitio ku e kaha di Plaka. Fiskal a hasi un demanda di 18 aña Pa Cepeda i 14 aña pa Walle, pero korte no a bai di akuerdo ku e petishon di fiskal i a duna kada akusado un kondena diferente for di lokual Fiskal a pidi.

Segun wes e ta haña ku Cepeda no tabata honesto i no a aseptá e otro atrako nan pero sino solamente 8 siendo ku e dama ya a atmití ku nan a kometé tur e atrako nan huntu. Aparte di esaki tambe e dama a atmití unda e kaha di plaka nan a keda tira despues di kada un atrako. Pa e motibu ku por a prueba ku ta e akusado Cepeda mes a kometé e sobra atrakonan di kual gran mayoria tabata riba toko nan chines , 2 restorant i un lugá di tayer i paso e la keda para ariba ku e la kometé 8 so a kontené na 15 aña di enkarselashon kitando loke e tin sinta kaba.

Pa loke ta trata e dama Walle korte ta hañ’é kulpabel pa un total di 30 akusashon di kual esaki nan tur ta pa komplisidat durante kada atrako ku a tuma lugá. Korte ta di opinion ku si no tabata paso e dama a atmití lo no por a haña klaridat den e kaso mirando ku Cepeda ta atmití 8 atrako so. E dama a yuda kita hopi duda den e kaso i asta aklará sierto duda nan ku tabatin. Korte a tene kuenta ku e edat di e dama mirando ku ta 22 aña so e tin, tambe ku ta promé biaha ku e ta kai den man di hustisia i ku e la koperá ku hustisia e la risibí un kondena di 7 aña kitando loke e tin sinta kaba. Tantu fiskal i e akusado nan tin 2 siman pa pensa si nan lo bai apelá.

Foto2: Walle

E la haña kastigu di 7 aña di kual ta mitar di e kastigu ku fiskal a pidi pe.

Foto3: Cepeda

E la keda kondená na 15 aña di prizòn.

