Clinton Hato a presentá ku GENTZ atardi i mas lat e la bira malu

WILLEMSTAD,—-Di informashon ku a drenta na mesa di redakshon di ‘E Mulina’, ta bai rondó di e kantante Clinton Hato ku aña pasa e keda Korona komo kantante i piesa di aña 2018, tambe e la sa di karga su agrupashon musikal ku ta HYPE komo banda di aña 2018.

Pero durante di 2019 ‘E Mulina’, a bin ta tuma nota ku kos nan no ta kanando bon den direkshon di e agrupashon musikal ariba menshoná, esaki ta dor di algun músiko ku a banda e banda tantu pa bai studia na Hulanda, pero tambe tin ku a bai forma parti di un otro agrupashon musikal na Kòrsou mes.

Pa loke ta trata wikènt tras di lomba ‘E Mulina’, a haña informashon ku pa ta eksakto djasabra último e popular kantante Clinton Hato a presentá ku agrupashon musikal GENTZ TRE’CHIC den un fiesta priva di un kompania bastante grandi.

Pero mas lat den ora nan di anochi Clinton Hato lo mester a presentá ku agrupashon musikal HYPE, pero esaki no a sosodé paso e kantante a bira malu. ‘E Mulina’, a drenta den kontakto ku e kantante Clinton Hato. T’asina ku nos a haña Clinton i e la konfirmá na ‘E Mulina’, ku en bèrdat djasabra tras di lomba den ora nan di anochi e la bira malu i esaki tabata e motibu ku e no por a presentá ku agrupashon musikal HYPE. Mas aleu Clinton a bisa ‘E Mulina’, e ta na kas riba òrdu di doktor. Pues esaki ta nifiká ku komo hende Clinton Hato tambe por bira malu. Pues e kantante no a hasi nada robes pa no presentá ku su agrupashon musikal HYPE djasabra tras di lomba. Mas aleu ‘E Mulina’, tin informashon ku un dia promé esta djabièrnè tras di lomba Clinto Hato a presentá ku HYPE i e la hisa e lugá dal abou, kon por ta posibel ku pa su dia siguiente su kolega músiko nan ta rabia kuné djis paso e la bira malu.