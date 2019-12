Hòmber (64) asesiná den Hoofddorp

HOOFDDORP—Ayera nochi un hòmber di 64 aña a keda asesiná den sentro komersial na Hoofddorp segun outoridatnan polisial.

Segun NH Nieuws esaki a sosodé na un bankomátiko den sentro komersial Toolenburg. E insidente fatal a tuma lugá algu prome ku 9’or anochi. Diferente servisio di emergensia a yega na e sitio, inluso team di trauma. Paramédikonan a purba reanimá e víktima pero alrededor di 10’or anochi polis a mèldu ku e hòmber a muri. Despues di e insidente dos hòmber lo a kore bai for di e sitio. Polis a start un búskeda. Polis ta hasi un yamada na komunidat den e buskeda via Burgernet. Informashon adishonal ta indiká ku ta trata di un atrako fatal. E habitante di Hoofddorp tabata saka plaka for di bankomátiko huntu ku su esposa na Markenburg ora el a keda atraká pa dos hòmber. A surgi un forsageo kaminda e atrakadó a hinka e víktima fatalmente.