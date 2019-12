Abogado nobo Nabil B ta bolbe retira

AMSTERDAM—E abogado nobo anónimo di testigu prinsipal Nabil B no kier yuda su kliente pa malkontentu tokante medidanan di seguridat.

E abogado ku kier a sigui abogado Wiersum ku a keda asesiná den september, no ta haña e medidanan di seguridat sufisiente. E abogado a manda un karta pa hustisia ku e anunsio ku e no ta dispuesto mas pa defende B. Apesar ku e kier a duna e testigu asistensia huridiko, lo e no por hasi esaki te ora e ta sigur di e medidanan di seguridat. E tin algun siman ta papia ku instanshanan di gobièrnu riba e seguridat di su kantor i su persona. Pero nada no ta sosode konkretamente, anto su kana a yena. Na yanüari 2020 e interogashonnan di nabil B den proseso Marengo ta programa. E testigu prinsipal mes ta tene tur opshon habrí i ta eventualmente dispuesto na kontesta preguntanan sin un abogado.