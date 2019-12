Hóben (16) detené pa asesinato Hoofddorp

HOOFDDORP—Polis a detené un hóben di 16 aña di Hoofddorp relashoná ku e asesinato di un hòmber di 64 aña.

E hòmber a keda ataká ora e tabata lanta plaka na bankomátiko huntu ku su esposa. E insidente fatala a tuma lugá alrededor di 9’or anochi. Paramedikonan a purba reanimá e víktima pero esaki no a yuda. E sospechoso a keda detené ayera nochi. Ainda no tin klaridat si ta e hóben mes a hinka e víktima fatalmente. Despues di e insidente dos hòmber a hui for di e sitio. polis ta buskando e di dos sospechoso. Na e sitio kaminda a asesiná e víktima a pone flornan segun NH Nieuws.