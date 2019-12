Ori Frans Lady Su Fayola Gomez i Roxy Rosario ta bai presentá dia 28 aki

WILLEMSTAD,—-Otro siman djasabra ku ta dia 28 di desèmber kuater kantante ku tempu nan tabata chikí a forma parti di Jacinta Kleuterschool. Ta trata ami di Lady Su. Roxy Rosario. Fayola Gomez i Ori Frans. Mester bisa ku tur e kantante nòmber nan aki ta super popular den nos farándula lokal.

T’asina ku riba e dia en kuestion e kuater kantante nan ku or sierto awor a bira eks alumno nan di Jacinta Kleuterschool ta bai presentá pa tur hende ku lo bai ta presentá den Buurtcentrum Janwe. Di informashon ku ‘E Mulina’, ta disponé di dje ta bisa ku e aktividat ta kuminsá 6 or di atardi i e ta kaba pa 10 or di anochi.

Mester bisa ku Karchinan ta optenibel na Vreugdenhil Supermarkt i tambe por reserva via di e página di FaceBook “Jacintha Kleuterschool-reuni”. Pa e okashon aki lo bai tin un bar i kushina bon surti ku preis nan di famia ku ta pas den tur saku. Bini unu bini tur pa nos por topa i rekordá momentu nan dushi bibá na Jacinta Kleuterschool.

Tambe mester bisa aserka ku algun persona lo bai para ketu riba e desaroyo nan di e kuater kantante nan tempu ku nan tabata bishita Jacinta Kleuterschool. Pues esaki sin duda lo bai bira hopi interesante, paso ta ken no ke sa kon Ori Frans tabata na mucha. Òf kon Lady Su tabata komportá su mes den klas. Ken tabata hiba Roxy Rosario school i si e tabata yora promé ku e drenta den klas. I na final aki, kon Fayola Gomez su komportashon tabata durante ku e la bishita Jacinta Kleuterschool. Si bo tambe ker sa tur esaki nan wak pa bo ta den Buurtcentrum Janwe for di 6 or di atardi pa bo no pèrdè nada pero nada, nada.