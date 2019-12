Pa promé biaha den historia lo bai tin 13 Kaha di Òrgel na kas di Tool

WILLEMSTAD,—-Otro siman djadumingu pa promé biaha den historia lo bai tin 13 Kaha di Òrgel ku lo bai perkurá pa pone ambiente for di 11 or di mainta te ku 9 or di anochi na kas di Tool na Banda Bou pa ta mas eksakto na St. Willembrodus.

E 13 kaha nan di Òrgel ku lo bai tei na kas di Tool lo bai ta “Cristal. Mi Futuro. Mi Rival. Cicilia. Mi Reina. La Primorosa.Quirminia.Pomaron. Nos Baranka.La Primavera. Elisabeth i Zulia di Jul. Pero tambe lo bai tei Dj Giant. Loke ku mas a hala ‘E Mulina’ su atenshon ta ku e fiesta di Kaha di Òrgel di otro siman djadumingu na Kas di Tool ta kompletamente Grátis.

Pues otro siman djadumingu e kos ta ai sinta na kas di Tool i Chello. I kòrda ku semper nan trato ta ekselente. Mas aleu ‘E Mulina’, tin informashon ku e chèns ta hopi grandi ku dos Kaha di Òrgel mas ku lo bini aserka, esaki ta loke ku ‘E Mulina’, a haña di komprendé serka di Chello mes.