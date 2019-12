Temblor di 6 grado ta sakudí kosta guatemalteko

GUATEMALA – Un temblor di magnitut 6 riba skala di richter a sakudí e kosta di Oséano Pasífiko di Guatemala sin provoká ni daño material òf víktimanan.

E temblor a keda registrá den awanan habrí na alrededor di 25 minüt promé ku 7or di ayera maints, spesífikamente dilanti e kosta di e departamento di Escuintla, na masoménos 40 kilometer di playa i 150 kilometer di e Ciudad de Guatemala.

E movementu aki a sosodé na un profundidat di 10 kilometer i a keda sintí na henter e teritorio guatemalteko.

E Kordinadó Nashonal pa Redukshon di Desasternan a establesé ku e temblor di djaweps, kua a lanta míles di guatemalteko for di soño, no a kousa dañonan material òf víktimanan.

Segun medionan di komunikashon di e pais, e temblor inisial a keda siguí pa un réplika di ménos magnitut ku no a keda reportá.

Guatemala ta keda konsiderá pa outoridatnan lokal komo un pais di gran aktividat di temblor, debí na topografia di su tereno, unda segun datonan ofisial ta registrá vários shen movementu kada aña di nobo.

Outoridatnan ta rekomendá e poblashon di e pais sentroamerikano pa tin un tas na man pa uso di 72 ora den kaso di emergensia, ku entre otro kuminda, awa, un flèshlait i dokumentonan personal.

Guatemala ta forma parti di e asina yamá ‘Cinturon òf Anillo de Fuego del Pacífico’, ku ta un zona konsentrá ku ta registrá mas aktividat di temblor pa aña.

Dia 13 di novèmber último, a registrá otro temblor di 5.3 grado tambe na e mesun kosta, kua a provoká un alarma den e poblashon.