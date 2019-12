Tur kos ta indiká ku “Lady Ella” por ta den front di Grupo Zojojo promé ku aña kaba

WILLEMSTAD,—-Di informashon ku a drenta na mesa di redakshon di ‘E Mulina’, ta bai rondó di Grupo Zojojo i e kantante “Lady Ella”. T’asina ku nos a risibí un informashon ku e chèns ta hopi grandi ku “Lady Ella” lo por presentá ku e Grupo di Tambú ku e la forma parti di dje práktikamente hinter su karera musikal.

No ta un sekreto ku aña pasa, e kantante a keda pone na altura ku e no ta forma parti mas di Grupo Zojojo. E tempu ei e notisia a tembla farándula no di Kòrsou so, pero den Reino Hulandes kompleto. Paso no ta un sekreto ku e amistat entre Mistica Stefania. Oyo . Zojojo i “Lady Ella” ta muchu mas grandi ku djis un simpel amistat.

Asta semper tabata bisa den kaya ku Mistica Stefania ta manera un Mama pa Ella i ku Oyo ta su ruman hòmber grandi, esaki ta pa tur hende sa kon leu nan amistat tabata. Ayera ‘E Mulina’, a keda pone na altura ku lo bai tin un reunion i òf enkuentro entre Oyo Mistica Zojojo huntu ku “Lady Ella” pa asina huntu nan bai pone tur e diferensia nan un banda i pa asina pone nan laso familiar manera ku esaki tabata den pasado.

Manera ku e informashon aki a bira konosí na mesa di redakshon di ‘E Mulina’,. Nos a drenta den kontakto ku e Rei di Tambú ku ta Oyo i nos a bisa Oyo di e informashon ku nos ta disponé di dje. Mester bisa ku Oyo a bisa ‘E Mulina’, ku “Mi no sa kon e informashon a yega na bo persona, pero ami no tin nada di skonde, ta bèrdat ku nos lo bai sinta ku otro den e dia nan aki, un kos mi por bisabu ku kos nan lo bai kambia i bira manera ku nan tabata den pasado”. Tambe ‘E Mulina’, a papia ku Doña Mistica Stefania i Dona Mistica a bisa ‘E Mulina’, ku “Ami ke Ella manera un yu, dus nunka pero nunka lo mi sera porta pe i komo Mama mi ta bai pone e kos nan manera ku nan mester ta”. Mas despues nos a drenta den kontakto ku “Lady Ella” i manera ku e la kue su telefon nos a bisé di e informashon ku nos ta disponé di dje, e l a kuminsá hari sin a duna ‘E Mulina’, un kontesta.