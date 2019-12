Abogado Vaders no ta konfia deklarashon di sospechoso ku a kima Ontvanger

WILLEMSTAD,— Abogado mr. Vaders tabatin un splikashon basta amplio ayera di e sistema kon e ta e mira e kaso kontra Sergo Francillon ku ta wòrdu sospechá di a paga pa kima Ontvanger 22 ougùstùs último. E defensa a pidi pa laga e sospechoso bai kas, unda el a splika ku esun ku ta menta nòmber di su kliente, no tabatin kontakto ku su kliente nunka, pero wes no a bai di akuerdo ku e petishon.

E abogado a trese dilanti ku e sospechoso ku lo a kima Ontvanger, esta Rudy Ramirez Medina, lo a deklará ku ta su kliente a paga i ku ta a base di esaki tin su kliente será. Segun e abogado ku tambe lo a trese dilanti ku ta sospechá su kliente di ta kulpabel, mirando ku lo e tabatin basta kontakto telefóniko ku Nesly Francillon, kende ta wòrdu buská pa hustisia pero segun OM e la bai Haiti.

Abogado mr. Vaders a trese dilanti ku Nesly ta esun ku lo a duna e òrdu i e ta esun ku lo tabatin kontakto ku Rudy. Segun e abogado ku Rudy a deklará unda el a bisa ku e tabata involukrá den e kaso di kimamentu di Ontvanger, miéntras tambe el a bisa ku ta un tal Javier lo a pag’e e montante, despues ku Nesly lo a duna òrdu.

Segun e defensa tabata den di 4 interogashon di Rudy ku el a bisa ku e sa ta ken ta tras di e kimamentu Ontvanger. El a splika ku ta Nesly ku su primu ku tin mesun fam kuné lo a paga pa hasi esaki. Segun Rudy lo el a mira Sergo na un okashon, na kas di Nesly. E abogado a kuestioná e echo ku Rudy a bisa primeramente ku tur kos a bai via Javier, pero e mes ta bisa despues ku el a mira Sergo na kas di Nesly.

Tambe e abogado a trese dilanti ku a haña basta foto riba telefòn di Rudy, unda por mira e ku Nesly na un fiesta huntu 19 di ougùstùs último. Segun e abogado ku segun Rudy ku Javier i Nesly lo a bisé ku ta su primu a duna òrdu pa kima Ontvanger, pero niun kaminda den e dossier no ta bisa ta kua primu ta papia di dje.

Mr. Vaders a bisa ku bèrdat su kliente tin mesun fam ku Nesly, esta e fam Francillon pero e no ta famia di Nesly. Segun mr. Vaders ku tin por lo menor 14 persona ku tin mesun fam ku su kliente aki na Kòrsou. Tambe e defensa bisa ku su kliente no tabata tei mes na Kòrsou, esta ku e no por tabatin nada di aber ku e preparashon di 19 i 20 ougùstùs último.