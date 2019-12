Miembronan di CBV prekupá ku Ennia

WILLEMSTAD—E último 2 simannan e desaroyonan Girobank tabata hopi den notisia. Ta parse ku no ta solamente Girobank por ta den problema pa no kumpli si no Ennia tambe. Manera ta konosí algun aña pasa Ansary a saka komo 500 mion florin for di Ennia. E echo aki a debilitá e posishon di likides dje kompania di tal grado ku ya kaba nan a kuminsá sinti e preshon di deskonfiansa den nan direkshon.

Djaweps CBV a pone un reunion ku diferente dje institutonan di kuido ku ta kai bou di nan. Den e kaso aki nan a pone reunion ku miembronan ku ta traha na Bírgen Rosario, SGR Group i tambe Wit Gele Kruis. Promé ku e reunion aki a tuma lugá ya Vigilante a keda aserka pa miembronan di CBV ku a indiká na nos ku nan a tende ku Ennia ta bai sera. Esei ta e preokupashon ku ta biba serka e miembronan d CBV ku a aserka nos. Ta asina ku e miembronan a haña mas duda den e operashonnan di Ennia despues di risibí informashonnan serka CBV. Abase dje informashonnan ku nan a risibí mester bisa ku tin dje miembronan ku a disidí ku nan no kier sigui konstruí na fondo di penshun na Ennia. Tambe ta asina ku nan no kier sigui nisikiera ku nan seguro di bida na Ennia. E situashon pa nan pa lokual ta trata Ennia ta sigur di atenshon. Nan no kier mesun rísiko di lokual ku a pasa na Girobank. Tin dje miembronan di CBV ku a indiká na Vigilante ku ya nan a bira víktima di Girobank komo ku nan tambe a kai den kategoria di esnan ku tin depósito di mas ku 10 mil florin. Nan a kere ku por a logra regla algu pa nan promé ku 2019 a yega na su final, pero pa nan sorpresa esaki no a resultá di ta e kaso. Bon kla nan a mustra Vigilante ku nan no por aseptá ku ya nan a bira víktima di Girobank i awor nan ta sinti ku meskos lo por ta e kaso ku Ennia. Den kaso di Ennia, nan a mustra Vigilante ku nan a kumpra seguro di bida ei nan ku e speransa pa ora yega asina leu por kobra algu, pero nan ta sinti kaba kon nan ta bai keda perhudiká. Nan kier parlamento di Kòrsou tuma posishon i averiguá wak kiko ta pasando na Ennia, paso nan no tin niun klase di konfiansa den e solvabilidat dje kompania di seguro ku nan ta konsiderá esun di mas grandi na Kòrsou.•