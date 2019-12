Polis mester a bai buta preshon pa kapitan ‘El Capo’ bai deklará

WILLEMSTAD,—- Ayera Durante tratamentu di kaso El Capo a bin dilanti ku e polis J. Janzen lo mester a bai buta preshon riba un kapitan di El Capo, esta J.M. pa asina e bai deklará pa asina Welvaart por sali liber. Ta trata aki di un reshèrshi ku lo ta bon amigu di Umpi ku lo mester tabatin basta komunikashon telefóniko ku Welvaart.

E kaso El Capo, esta e kaso unda lo a konfiská kasi 16 kilo di kokaina den boto di Umpi a yega korte, unda 4 sospechoso mester a kontestá basta pregunta ku lo a bin den nan direkshon. Ta trata aki di 3 sospechoso ku ta wòrdu sospechá di sa algu di e 16 kilo kokaina ku a keda konfiská 22 ougùstùs último.

Den e kaso ta detené Umpi Welvaart kende ta doño di e boto, Gerard Koense i Edson Schotborg. Tambe e polis Janzen ta sospechoso den e kaso, despues ku fiskal lo a bin nota ku e ta trata influensiá testigu,esta ku e ta strobando investigashon. Ayera durante e kaso a konfrontá e polis ku basta kombersashon ku lo tabatin entre e ku Welvaart, unda lo tabata papia di un kapitan ku no tabata riba e boto riba e dia en kuestion.

Ta trata aki di e kapitan J.M. unda segun fiskal ku por a skucha bon kla kon ta bisa ku mester bai serka e kapitan aki pa e deklará. Segun fiskal ku por a skucha kon Welvaart ta bisa e kapitan aki lo sa algu di e droga i ku si e bai deklará tur hende ta bai kas. Tabata despues ku a tap pareha di Welvaart, ku a bin nota ku e reshèrshi Janzen tabata papia, kual mesora a bai skucha kiko nan lo tabata plania.

Durante e kaso fiskal mr. Bos a splika ku e polis lo mester a bai serka e kapitan J.M. ku sa traha normalmente pa Welvaart pero e dia ei e no tabata tei, pa asina konvensé pa e por deklará. Segun fiskal ku manera e kapitan a deklará na polis en bèrdat lo e tabata den eksterior pero esei no ta kita ku e no sa nada.

Wes a para ketu riba e echo ku Welvaart a bisa ku J.M. no sa nada di e kaso, mirando ku e tabata den eksterior. Wes a splika ku kon Umpi por sa ku J.M. ta inosente si e tambe ta bisa ku e no sa nada di e droga. Mr. Edelenbos a bisa ku Welvaart ta saka konklushon i esaki ta hopi remarkabel. Wes kuestioná e echo ku e polis Janzen no tabata mira loke e ta hasi robes, esta ku e la bai papia ku Welvaart i asta bisé ku pa lei e mester a bai kas, pasó no a notifik’é ku ta bai alargá su detenshon.