Reshèrshi amigu di Umpi Welvaart a bai lesa dossier

WILLEMSTAD,—– Loke sigur a hala basta atenshon ayera den e kaso El Capo, ta e echo ku reshèrshi amigu di Umpi Welvaart, lo a bai sinta lesa su dossier kompletu, kual wes sigur a kuestioná esaki durante e tratamentu den su kontenido ayera. E polis a splika ku esaki ta kuadra i ku mirando ku e ta bon ku Umpi, el a tabata yuda su pareha ku no tabata komprondé tur kos.

Esaki despues ku Umpi Welvaart a keda detené riba e kaso, despues ku a haña 16 kilo di kokaina riba su boto 22 di ougùstùs último. En konekshon ku esaki a sigui tap telefòn di pareha di Welvaart, unda lo a bin sa ku un amigu di Umpi, esta e reshèrshi J. Janzen lo tabatin hopi kontakto kuné. Mesora a move unda lo a manda yama e reshèrshi pa skuch’é.

Fiskal a konfrontá e sospechoso J. Janzen ku e echo ku lo e tabata sa tur kos di e kaso, unda lo el a asta bai serka abogado di Welvaart pa lesa e dossier. Janzen a bisa wes ayera ku esaki ta kuadra ku realidat, esta ku en bèrdat e la bia sinta lesa e dossier. Segun su deklarashon ku e ta super bon ku Umpi i ku na momentu ku e la kai será, e la kuminsá yuda su famia.

E reshèrshi a splika den korte ku mirando ku e pareha di Welvaart no ta komprondé tur e kosnan, e la disidí di bai lesa e dossier ya e por splik’é un ke otro. Tambe fiskal a kuestioná e echo ku e polis lo a bisa pareha di Umpi ku e tin ku bai kas, mirando ku no a notifik’é ku su detenshon lo keda alargá. A puntra e reshèrshi unda e la haña sa e kos aki, kual e la trese dilanti ku ta via di e abogado el a bin sa.

Riba e ponensia di Ministerio Públiko, esta ku e polis lo a papia di algun kos straño na telefòn, el a trese dilanti ku semper e ku Welvaart tabata hasi wega ku otro, pues ta pasó e tabata sa ku nan ta bai tapnan, el a disidí di hasi wega kuné na telefòn. Wes a bisa ku e ta haña e tipo di weganan ei hopi straño i espesialmente ora bo ta polis i bo amigu ta será.