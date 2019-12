Segun OM ta reshèrshi amigu Umpi Welvaart lo a yud’é ku telefòn den prizòn

WILLEMSTAD,—- Korte a trata e kaso El Capo kontra 4 sospechoso unda ta sospechá 3 di nan di lo sa algu di e 16 kilo kokaina ku a keda konfiská 22 di ougùstùs, miéntras tambe e di 4 sospechoso ta un reshèrshi ku lo a stroba investigashon segun Ministerio Públiko. Fiskal a trese dilanti ayera den e kaso ku e polis ta esun ku lo a regla telefòn pa Welvaart por haña den prizòn.

Tur esaki despues ku fiskal mr. Bos a trese dilanti ku Welvaart lo a keda gará ku telefòn den su sèl. Segun e fiskal ku lo a skucha algun kombersashon di Welvaart i e polis Janzen, unda lo tabata papia di ‘kos di man’. Segun reshèrshi nan ku lo a investigá e kaso ta trata aki di telefòn ku lo mester a bai hiba pa Welvaart, unda lo a bin haña esaki riba un kama di den sèl di Umpi.

A bin dilanti durante e kaso ku e kos di man ku lo tabata papia di dje na telefòn, lo tabata e telefòn ku lo mester a bai hiba pa Umpi. Tabata den un kombersashon entre Welvaart ku Janzen, ku lo a skucha kon e reshèrshi Janzen a bisa Welvaart ku e tin e kos di man pe. Tur esaki despues ku nan lo tabata komuniká telefónikamente, miéntras segun fiskal e polis tabata sa bon bon ku Umpi no por tin kontakto ku niun hende.

Tambe lo a skucha kombersashon di Umpi ku Schotborg kual lo tabata kapitan di e boto, unda lo a papia di J.M. Den e kombersashon a bin skucha ku Welvaart lo tabata ke pa bai buska J.M. pa asina e por bai deklará den e kaso. Durante e tratamentu Welvaart a splika ku esaki no ta e kaso, esta ku nan lo tabata ke kontakto ku J.M. pa haña kontakto ku e personanan ku ta bende piská na Venezuela, pa asina nan por wak ta ken a buta e droga den e boto.

Segun mr. Bos ku ta esun na enkargo di e kaso, ku a bai skucha J.M. den e kaso unda e la splika ku Welvaart i Schotborg ta loko. Segun J.M. ku e no tabata ni tei na Kòrsou i ku e no sa nada di e droga nan ei. El a para ariba ku ta gaña ta gaña riba dje, esta ku e no sa nada di e droga.

Riba e deklarashon ku e polis lo a laga trese telefòn den prizòn pa Welvaart, el a splika ku e no sa nada di e telefòn i ku a haña esaki den un sèl ku tin 2 persona pues no por tira esaki riba dje. Tambe Welvaart a splika ku nunka e no a uza e telefòn ei pues e no sa nada di dje.