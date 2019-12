Tabata kulpa asta venezolanonan di a hinka droga den El Capo

WILLEMSTAD,—- Durante tratamentu di e kaso El Capo a bin dilanti ku primeramente lo tabata kier haña kontakto ku e venezolanonan, ku lo a topa kuné pa tuma piská, di ta esnan ku lo a buta e droga riba El Capo. Esaki despues ku lo a detené Edson Schotborg i Gerard Koense, kual a bisa ku ta e venezolanonan lo a hinka e droga nan tras di e spiker di El Capo.

Durante e kaso a bin dilanti ku kier a kulpa e venezolanonan ku lo a trese piská di ta esnan ku lo a buta e droganan. Tur esaki despues ku e sospechosonan a bisa di a baha for di e boto i laga e venezolanonan yena piská den e djùk. Tabata aki ku lo a bisa ku ta e venezolanonan a hinka esaki i lo tabata ke sa ta kua lo ta tras di droga nan.

Ayera tambe durante e kaso Welvaart a trese dilanti ku nan ta sospechá ku e venezolanonan lo a hinka e droga den e boto. Tur esaki despues ku e 2 tripulante nan lo a deklará ku nan a baha for di e boto i laga e venezolanonan buta e piská nan den e djùk. Welvaart a bisa ku e no sa nada di e droga, miéntras 2 tripulantenan, esta Schotborg i tambe Koense a bisa ku nan no a mira niun droga na niun momentu.

Tambe lo a bin dilanti den e kaso ku e polis lo mester a kita telefòn for di J.M. pa evitá un ke otro.