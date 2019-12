Kobradónan di ònderstant ta desepshoná

WILLEMSTAD—Te ku ayera tardi no ta poko ta e reakshonnan ku ta drentando mesa di redakshon di Vigilante relashoná ku e echo ku kobradónan di ònderstant no a risibí e bónus ku a keda primintí pa minister Hensley Koeiman.

Diferente ta e kobradónan di ònderstant ku a mustra Vigilante ku te ku ayera tardi nan no a risibí e bónus ku a keda primintí. Redakshon di Vigilante a trata na haña Hensley Koeiman, pero niun intento no a duna resultado. Mester bisa ku parlamentario Gilbert Doran tambe a keda konfrontá pa diferente persona ku ta kobra ònderstant. Su mensahe na Hensley Koeiman tabata masha simpel, esta pa e kumpli ku loke e el a primintí. Pa nada di mundu Hensley Koeiman no ta kohiendo telefon pa asina nos puntr’é si e tin intenshon ainda pa kumpli ku e kobradónan di ònderstant. Awe ta 24 di desèmber. Un dia promé ku Pasku i te ku ayera tardi e kobradónan di ònderstant ta sulfurá ku nada di bónus.