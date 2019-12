Menatiss Pourier ta gana $5.000 ku Digicel den ‘Shake to Win’

WILLEMSTAD: Hopi alegria i emoshon momentu ku Digicel a yama Menatiss Pourier djabièrnè pa konfirm’é ku loke e notifikashon den MyDigicel App a bis’é ta bèrdat; e’la kaba di GANA $5000 ku ‘Shake to Win’. Manera ya klientenan sa e kampaña ‘Shake To Win’ di Digicel ta tresiendo hopi alergia pa Kòrsou e fin di aña aki. Djasabra dia 28 di desèmber próksimo tin otro oportunidat pa ‘Shake To Win’ i gana otro $5000 ku Digicel. E kampaña di Pasku ta vigente te ku dia 31 di desèmber, 2019.

Kon bo ta hasi gana e $5000?

Ta importante pa tur kliente tin e MyDigicel App deskargá riba nan telefon unabes esei ta hasí e kliente tin chèns di GANA premio tur dia ora ku e aktivá un LTE Prepaid Bundle òf un Data Plan. Djasabra awor lo ta un lokura; ya ku tur kliente tin chèns atrobe di gana $5000. ‘Shake to Win’- ku chèns pa gana premio kèsh garantisá, minüt di yamada, data, sèn kèsh i smartphones!

Dia 24 di desèmber próksimo Digicel lo tin un selebrashon navideño den studionan di Radio Active 104.5 entre 8PM i 9PM. Lo bai hasi yamada na kliente, ora bo kontestá e telefon bisando ‘Shake To Win ku Digicel’ lo bo tin chèns di GANA $1000 e momentu ei! Ademas di gana premionan super atraktivo e fin di aña aki, klientenan ta benefisiá di preisnan redusí riba smartphones, manera e Samsung A2 Core ku ta na un preis super abou! Kumprando e A2 Core di Samsung pa Fl.139 e kliente ta risibí un LTE Data Plan di 7 dia ku 1GB na data i mensahe di WhatsApp ilimitá.

Un baile di ‘Shake To Win’ i GANA $1.000

Krea un video i mustra kon abo ta ‘Shake to Win’, hasi un baile kreativo i kompartí via di bo profile di Facebook, hashtag #ShakeItChallenge #ShakeToWin i kòrda hasi bo página ‘públiko’ di manera ku Digicel por wak esaki. E kompetensia di ‘Shake to Win’ lo konta pa Kòrsou, Boneiru i Aruba i e ganadó lo risibí $1.000 kèsh! Por hasi e baila bo só, ku un grupo di baile, skol, un organisashon, bisiña òf miembronan di famia huntu. Lo anunsiá e ganadó dia 31 di desèmber próksimo. Sigui e ambiente di ‘Shake To Win’ riba social media i no lubidá di deskargá MyDigicel App i oumentá bo chèns di GANA premio tur dia! Sigui e ambiente di ‘Shake To Win’ riba social media i no lubidá di deskargá MyDigicel App i oumentá bo chèns di GANA premio tur dia! Pa mas informashon bishitá www.digicelcuracao.com