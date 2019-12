20 mion florin na gastu pa klientenan di Ennia i Giro

Punda— Medidanan di Emergensha ta saliendo karu pa tantu klientenan na Giro komo na Ennia. Miéntras 3 siman pasá korte sivil a apuntá un bolsa di 15 mion florin pa finansiá Ennia su medida di emergensha, na Giro e suma aki a traspasá 6 mion florin.

Esaki ta lokual korte sivil tin na sifras pa por splika gastunan di direktornan, abogadonan i konseheronan durante e proseso emergente na tantu Giro komo na Ennia. Pa lokual ta trata Giro, e suma eksakto di e presupuesto tabata na 5.8 mion florin. Ta trata di un presupuesto for di 2013. Entretantu e suma traspasá mas di 6 mion florin i manera menshoná via di e veredikto den kaso di Hazel Jackson kontra di CBCS, direktornan na CBCS tabata risibí bónus finansiá pa Giro. E bónus nan no a forma parti di e 5.8 mion florin presupuestá pa gastunan envolví durante maneho emergente di Giro. Tin dos direktor na CBCS kende a risibí bónus di riba 300 mil florin den un aña. Na Ennia e situashon ta mas serio. Te ainda, klientenan di Ennia a paga 13 mion florin den 17 luna di tempu, lokual ta trese e gastunan na 760 mil florin mensual. Segun korte ta trata di gastunan pa finansiá kosto di prinsipalmente abogadonan i konseheronan. Na 2018, segun Jose Jardim, korte a aprobá 100 mil florin pa finansiá e gastunan. Na novèmber 2019, e total a yega 13 mion florin.