Fiansanan aktivo na Giro lo pasa pa APC Bank

Punda—Tur fiansa bon (performing loans) aktivá na Giro, lo pasa pa e instituto nobo, APC Bank. Akshonista mayoritario di APC Banko lo ta fondo di penshun APC, kende kontrali na rumornan, a keda perhudiká ku un depósito multi mionario na Giro. Fuentenan no verídiko ta papia di 80 mion.

APC, alabes ta e akshonista mas grandi di Giro. APC, Bank ta registrá aktualmente na mesun adrès ku APC dilanti edifisio bieu di Sentro Pro Arte. Manera menshoná, tur fiansa ku ta prestando den bolsa di aktivo serka Giro tei pasa pa APC Bank, unda APC ta keda e akshonista mayoritario. Esaki ta un situashon kuestionabel, debí ku APC tambe a trata na saka parti di su depósitonan na Giro, promé ku e asina yamá “cashrun” a tuma lugá. Tin sospecho firme, ku un grupo di persona a aktua “adelantá” riba e situashon di Giro perhudikando 2 mil tenedó di kuenta na Giro, kende probablemente lo sali perhudiká seriamente. Entre nan ta konta kompanianan priva pero tambe notarionan i abogadonan huntu ku kuentanan dependiente di servisionan gubernamental.

Te ainda e plan riba mesa ta pa saka e fiansanan aktivo fo’i Giro i bende esakinan ku APC Bank. E proseder lógikamente tei nifiká ku APC (fondo di penshun) tei rekuperá su bolsa di depósito ku tabata aktivá riba balansa di Giro, indirekto via interesnan generá mediante e bolsa di fiansa prosedente di Giro, kual na su turno lo pasa riba aktivo di APC Bank. No ta konosí ainda, si e fiansanan aktivo na Giro lo pasa pa APC via un deskuento òf na 100% di nan balor riba balansa. Pa lokual ta trata e fiansanan malu (non peforming loans), Giro lo sigui nan tras durante nan proseso di likidashon. Ya kaba, Giro a apuntá sr. Rojer dje banko en kestion pa pèrsigui tenedónan dje kuentanan malu. Interesante ta bira si un grupo di persona a aktua premedita riba e situashon na Giro. Den mundu monetario, un situashon premedita, ta kastigabel i kontra di reglanan di bon kondukta. Asina por ehèmpel, na Giro, ya kaba a selektá un grupo di empleado na Giro pa manda nan CV pa APC Bank. E petishon pa e grupo di empleado manda nan CV tabata fo’i inisio di novèmber dje aña aki mes, indikando presensha di aktonan premedita, sigur na APC.