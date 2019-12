Lote grandi kokaina interseptá den haf Rotterdam

ROTTERDAM—Djaluna durante un kontrol den haf di Rotterdam Duana a interseptá un lote grandi di kokaina.

E blòkinan ku pasta di kokaina tabata den un konteiner ku 40 bari ku estrakto di fruta fris. Ministerio Públiko no kier a divulgá e kantidat di kilo di kokaina pasobra e investigashon no a termina. E konteiner a bini for di Brazil i entretantu a destruí e kokaina. Medio desèmber duana a interseptá lotenan di kokaina durante diferente dia den haf di Rotterdam, total 1400 kilo. E droga aki tambe tabata prosedente di Brazil, un di nan ku pulpa di fruta. Den un otro konteiner den kua tabat atransportá magnesia, a haña kokaina den tasnan. Tabatin 11 kilo di kokaina.