“ The Snake” lo pèrdè e Superkopa tambe

MADRID, – Djarason a hasi eksaktamente un luna dje leshon ku a pone ku Eden Hazard kai den panorama tòg un poko basta ferfelu, porsierto ku niun deportista no ta gusta òf no ke.

Na prinsipio no tabata mustra un leshon tantu grave asina, pero segun dianan tabata pasando e “mikrofisura di tres milimeter perimaleolar” a impedí ku e lo a regresá tereno di wega. Es mas ainda e no por a ni train riba e kancha di Valdebebas.

Eden ta sigui si haña pèrmit médiko i ta train den gym pa e motibunan ariba menshoná. Pa tur e motibunan ariba menshoná e lo no por bai ta presente den Superkopa di Spaña na Arabia. Asina ta tur kos ta mustra for dje notisianan optené for di Madrid, porsierto na unda asta a keda trese dilanti ku e no lo mira akshon te final di Yanüari òf komienso di febrüari, ora e regresá posiblemente den Champions League.

Real Madrid a emití un komunikado 6 desèmber ku a deskartá e delantero belga pa hunga “el clasico” entre Barcelona vs Real pa motibu di leshon.

E motibu prinsipal tabata ku Hazard no a evolushoná positivamente di su leshon manera ya por a keda mira durante dje sena di Pasku dje ekipo di Real Madrid, ya ku e eks delantero di Chelsea a akudí e selebrashon riba krùk, i no ta sigur ainda ki dia e lo bai stòp di uza esakinan.

E delantero belga a leshoná durante e partido di Champions League kontra di PSG, despues di un entrada duru di su propio kompatriota Meunier di kua a obligá Zidane manda kambio pe.

E situashon sigur tabata un sla duru pa tantu e ekipo blanku komo “The Snake” mes, ya e eks Chelsea di manera aki a pèrdè su promé “Clasico” despues di su yegada na e ekipo blanku den zomer último.