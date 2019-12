Hòmber asesiná den kas na Schiedam

SCHIEDAM—Un hòmber a keda asesiná pa balasera den su kas djasabra anochi den Boomgaardstraat na Schiedam.

Na yegada agentenan despues di un melding alrededor di 19:30 a haña e hòmber gravemente heridá den e kas. Reanimashon no a yuda, e hòmber a muri di su heridanan den kas. Bisiñanan a señala ku nan tabatin hopi molester di habitante di e kas, i ku tabatin trafikashon droga. E víktima a haña diferente tiru, unu den kabes. E sospechosonan a kore bai den un outo. Bisiñanan ta bisa ku e víktima ta un antiano. Ainda polis no a logra detenshon i a start un investigashon. For di investigashon ta indiká ku posiblemente tin un persona heridá den e insidente ku a logra bandoná e sitio.