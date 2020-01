NEW YORK, – E ekipo di NBA ta di luto riba e promé dia di 2020. NBA a anunsiá e fayesementu di kende tabata e gran komishonado dje Liga di NBA, David Stern, despues di no por a superá un derame serebral ku e la sufri dia 17 desèmber na New York.

E komishonado a dirigí di un manera efektivo e organisashon di NBA for di 1984 te ku 2014, liderando e gran salto ekonómiko di e Liga, porsierto ku despues a kombertí den un gran multinashonal ku kontrakt milionario pa hungadónan i ingresonan televisivo.