E di seis entrenadó den 8 temporada…. Cleveland Browns a kore ku e entrenadó Freddie Kitchens

BEREA – Un biaha mas e ekipo di NFL, Cleveland Browns, lo ta preparando pa buska un entrenadó nobo. Un ke otro despues ku nan a disidí di kore ku e aktual entrenadó kende ta Freddie Kitchens.

Ta despues di apénas un temporada den kua nan a finalisá ku un marka di 6-10 i ekstendé asina nan racha di 18 temporada konsekutivo sin klasifiká pa playoff, ku e ekipo di Browns ta tuma e desishon di kore ku Kitchens.

E ekipo Cleveland Browns a konosé un total di no ménos ku 11 entrenadó for di despues ku nan a bolbe bek den e liga na 1999. E propietarionan Jimmy i Dee Halsam a kontratá un total di seis entrenadó for di despues ku nan a kumpra e ekipo na 2012.

E estadia kòrtiku di Freddie Kitchens, di 45 aña di edat, tabata enbolbí ku drama i diferente distraishon for di un inisio ku e la yega e ekipo. Den nan último kompromiso djadumingu último nan a kai vensí ku skor di 33-23 kontra e ekipo Cincinnati Bengals.