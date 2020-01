E sifranan ku ta hasi Leo Messi ahun mas ‘inhumano’

BARCELONA, – Ku Leo Messi ta traspasando kualke limit’é anterior den historia di futbòl no ta un sekreto, paso ta algu ku tur hende na mundu sa di dje. Ta un realidat kontundente ku niun ser humano no por superá esaki ni maske na ke. E argentino ta superá aña tras aña, partido tras di partido, i no ta stòp di kibra (rementá) tur rèkòrt.

Nada di futbòl no por resistí e ’10’ di kende den 2020 aki lo kumpli 33 aña, aunke apesar di esaki na e momentu aki afortunadamente bo no ta mira un efekto di peso i edat.

E último sifra “stratosfériko” i ku ainda ta ‘deshumanisá’ mas e astro argentino, ta esun ku a keda publiká pa e portal ‘Transfermarkt’ djaweps. Leo a skor den e dékada 2010-2019 e luho di 522 gol. Un dato deskomunal i a gana inkluso mas forsa den kaso nos kompar’é ku e partidonan disputa di kua ta un total di 521.

E ta e úniko futbolista na mundu ku racha di gol superior na e partidonan ku e la hunga, riba inkluso (anto bastante) di Cristiano Ronaldo di kende ta su kompañero di rivalidat deportivo i máksimo rival pa hopi den lucha intenso ku dos nan a marka den nan époka pa loke ta e duelonan disputa. Mester apuntá ku CR-7 tambe tin algu barbaridat di rèkòrt.

E aktual delantero di Juventus a anotá 477 gol den 489 partido di kua tambe ta un sifra “fuera” di normal, pero ku ta keda bou dje esunnan di esun “Mihó” ‘ku ta e “ 10” barcelonista.

E sifranan ariba ta keda kompletá pa e polako Robert Lewandowski, outor di 324 gol den 454 partido. Ta siguinan Cavani (309 en 447), Luis Suárez (303 den 445), Agüero (280 den 430), Ibrahimovic (251 den 342), Aubameyang (241 den 407), Higuaín (240 den 457) i Benzema (232 en 470).

Nos ta papiando aki ku “ Pulga Atomico” ku a anotá 1,001 gol den enkuentronan pa loke ta e dékada pasá. Un barbaridat mas ora suma e otro sifranan di lokura den e karera di Leo, di kua ta superá tur futbolista aktivo.

Leo Messi aktualmente ta e Pichichi dje kompetishon ku 13 gol despues di anotá den wikènt kontra di Alaves , miéntras ku madridista Karim Benzema 12.

“ Pulga Atomico” a alkansá 250 gol ku e kampiseta di FC Barcelona den Camp Nou, porsierto den 235 partido disputa.

Den otro estadistika ridíkulo mester apuntá ku Lionel Messi den último 10 añanan aki na 9 okashon a skor 50 gol òf mas pa temporada, miéntras ku su aña di mas malu na 2013 e la skor 45 biaha.

Ranking de hat-trick den la Liga spañó

Leo Messi: 34

Cristiano Ronaldo: 34

Telmo Zarra: 22

Di Stéfano: 22

Mundo: 19

César Rodríguez: 15

Isidro Lángara: 13

Ferenc Puskás: 12

Pahiño: 11

Kubala: 11

Manuel Badenes: 11

Quini: 10

Luis Suárez: 10