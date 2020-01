Dos partido kier prohibishon di vürwèrk

DEN HAAG—Si ta dependé di partidonan Groenlinks i PvD esaki lo ta ultimo kambio di aña ku konsumidónan por kumpra vürwèrk.

E partidonan ta trahando riba un lei ku ta prohibí vürwerk pa konsumidó. Kana a yena. Mester proteha polis i personal di ambulans. E partidonan ta boga pa tene solamente show di vürwerk organisá pa munisipionan. For di e aña aki ta bai prohibí vürwerk kategoria F3 ku ta esun di mas peligroso, pero esaki no ta sufisiente pa e partidonan. Ya a bira un tradishon ku kosnan ta sali for di man kambio di aña. Mester tuma akshon pa un prohibishon total, asina ta stop e desaroyo aki segun Klaver di Groenlinks. E partidonan lo traha riba e inisiativa di lei den próksimo lunanan. E partidonan ta uni ku polis i algun sindikato di trahadonan den kuido ku ya ta pidi pa un prohibishon. Pa Klaver a yega e momentu pa Rutte kumpli ku su palabra. Tur aña Rutte ta ekspresá su desgustu ku susesonan durante kambio di aña. Tur aña e ta kondena e violensia kontra trahadonan. Pero tòg e ta ninga di regla un prohibishon. Ainda no tin un mayoria den Tweede Kamer pa e proposishon pero poulatinamente ta yega na un paso mas serka pa prohibí vürwerk pa konsumidonan. Hopi partido no ta kere ku esaki ta solushoná e problema pasobra ta fásil pa kumpra pafó di frontera.