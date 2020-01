GENTZ i One ta ninga Dibo i Ray

WILLEMSTAD,—-For di algun dia tras di lomba ‘E Mulina’, a haña informashon ku e popular kantante Ray Lauffer a presentá un na sitio, kaminda ku tambe agrupashon musikal “ONE” tambe a presentá, i e kantante mester a presentá e Tumba di mas popular pa loke ta trata 2019.

T’asina ku e kantante a pidi pa agrupashon musikal “ONE” kompañ’é ku su Tumba, pero e la haña di tende ku e banda no a ensayá e Tumba en kuestion, esaki a pone ku e kantante en kuestion mester a presentá su Tumba riba pista. Outomátikamente e kantante Ray Lauffer no a keda ningun tiki kontentu di e forma ku músiko nan di “ONE” a trat’é.

Pero loke ku nan no a spera ta e echo ku wikènt tras di lomba e kantante “Dibi-D” a presentá na mes un kaminda ku agrupashon musikal GENTZ TRE’CHIC tambe a presente, i dado momentu a yega e momentu pa “Dibo-D” bai kanta su Tumba ganadó, pero e tambe a haña di tende mes un kos ku algun dia tras di lomba nan a bisa Ray, esta ku nan tampoko no a ensayá su Tumba. E loke ku a sosedé ku Ray Lauffer hamas i nunka mester a sosodé, paso sorto di aktitut nan asina aki si ta trese mal kontentu nan grandi den nos farándula i e desishon ku gerente di GENTZ TRE’CHIC a tuma djabièrnè sin duda ta na su lugá, paso nan tambe ta defendé nan músiko. Pues ta bon pa gerente i direktiva di “ONE” bai den nan seno i atendé ku e situashon ku a pasa i pa esaki no pasa nunka mas, paso awe bo ta na laria, mañan bo no sa ta na unda bo ta. Pues semper keda humilde i keda ku dos pia riba tera.