Giovanni i Angelica Abath “Couple Of The Year 2019”

WILLEMSTAD,—-Esaki ta pa di tres edishon ku Korant Vigilante huntu ku ‘E Mulina’, ta saka “Man of Woman Of The Year”. T’asina ku na aña 2017 esaki a bai pa Hubert “Juni”Aniceta i pa aña 2018 esaki a bai pa Giovanni Abath. Esaki ta un honor ku un òf mas persona ta haña pa e bon trabou ku nan a bin ta hasi den nos farándula lokal i tambe internashonal.

T’asina ku ‘E Mulina’, a bin ta sigui diferente artista i promotor durante aña 2019, pa asina nos yega na e ganadó i òf ganador nan. Pa ku e aña aki e Couple òf na papiamentu pareha formá pa Giovanni i Angelica Abath a move den gran forma den e mundu di arte plástiko visual i tambe nan ta a move hopi den temporada di Karnaval 2019 i tambe den marcha di Seú.

Tambe mester bisa ku nan a bai traha na Aruba kaminda ku nan a pone dos arte grandi riba e pais en kuestion. Pero loke ku a hala bastante atenshon ta e proyekto ku nan a bin kuné ku ta e “Mondi Mágiko” na Lanthùis BloemHof. I ta aki nan ámbos a haña e nòmber di Artista nan di Lus, den otro palabra “Light Artist.

No tin duda ku e pareha formá pa Giovanni i Angelica Abath ta keda Koroná komo “Couple of The Year 2019”. E pareha aki sin duda tin nos Kultura na pechu, paso nan ta move dura den diferente aire den nos farándula. Pa loke ta trata temporada di karnaval 2019 nan a traha pa 24 Grupo for di Hubenil, Tiner i Marcha grandi. I no papia mes di e Arte na Kaya Kaya ku a dal masha duru mes i na Aruba nan a pone dos Arte esun promé ta di 3 mester i mei di haltura i 3 meter i mei di hanchura, i den luna di desèmber nan a dòrna un Rotundo na Lus ku tambe a kampa atenshon di Mundu kompleto via di e plataforma di FaceBook . I na final “Mondi Mágiko”, ku ta esun ku a pone ku awe Giovanni i Angelica Abath ta keda skohe komo “Couple of The Year 2019”.