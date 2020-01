Habitantenan rabiá ku for di 3 di desèmber no a rekohé shushi gròf

Dominguitu- Habitantenan di Druifweg i bisindario ta hopi rabiá ku e echo ku Selikor no a pasa rekohé shushi gròf.

Ta for di 3 di desèmber tabata e dia ku Selikor mester a pasa den e bario pa asina por rekohé e shushi pero nada. Habitantenan di Druifweg mester a saka nan shushinan pone afó keriendo ku nan ta pasa i rekohé nan, pero esaki no tabata e kaso. Ya ta un luna kaba ku mester a bin hasi esaki i ku fin di aña no lo a pasa nan ku e shushinan pero esaki no tabata e kaso. Nan ta spera ku maske ta e siman ku ta bin aki Selikor por pasa i rekohé e shushinan.