SOAB ta pèrdè den kareda di kèsh na Giro

Punda—SOAB, e fundashon den kompatibilidat gubernamental a sali hopi malu den e kareda di kèsh ku tabatin na Giro. SOAB, huntu ku 2 mil kliente mas lo ta entre e 2% ku no tei hañá nan sen, sin un desishon di korte. Esaki ta lokual por konkluí for di un wisio sumario ayera entamá pa SOAB kontra di Giro i Banko Sentral CBCS.

SOAB, probablemente despues di a tende rumornan di un “cashrun” na Giro, a ordená e banko pa transladá 2 mion di su depósito na Giro pa un kuenta na MCB. E sen nunka mas no a bini i riba 3 di desèmber, SOAB a manda puntra pa e sen. Den un kontesta di Giro, SOAB ta konkluí ku tabata debí na restrikshon imponé pa Banko Sentral, Giro no tabata por a manda 2 mion riba e kuenta di SOAB na MCB. Giro a splika SOAB ku tabata for di 27 di novèmber, ku nan keda restringí pa Banko Sentral, kual restrikshon riba 10 di desèmber a resultá den un moratorio pa tur tenedó di kuenta na e Banko den Skalo. Abogado mr. Lizanne Asjes no ta di akuerdo. Segun e representante sivil, su kliente SOAB, no tin nada di haber ku e limitashon imponé pa Banko Sentral riba Giro.E ta argumentá ku SOAB a súplika trasladá e sen promé e moratorio di 10 di desèmber i Giro mester kumpli. Ademas, segun Asjes, durante mesun periodo di nan petishon riba pago, otro tenedó di kuenta na Giro si a logra haña nan plaka. Esaki ta kontra di e prinsipio di igualdat “kreditorio” durante medidanan emergente. Asjes a splika wes Thomas Veling ku Giro a “krea imáhen di ta un operashon sano”. E abogado a referí na lokual a bini dilanti tambe durante un rueda di prensa na CBCS, esta un aviso garantisando un operashon sano di Giro. Esaki tabata un propaganda den korant en konhunto entre CBCS i Girobank. Nan a sigui hasi “business as usual”, segun Asjes. E abogado a bisa ku CBCS a duna trato preferenshal pa Giro paga otro kliente i esaki ta un trato inigual. Miéntras tabata pagando otro kliente, nan tabata keda sin paga SOAB, splikando ku tabatin un restrikshon di Banko Sentral. Segun artíkulo 31 di e Kódigo pa Supervishon di Asuntunan Bankario Krédito, despues di anunsiá un medida di emergensha, e instituto di krédito no ta obligá pa kumpli ku demanda di pago. Segun Asjes i SOAB, Banko Sentral no por hasi un apelashon riba e artíkulo, pasobra Giro innesesariamente tabata 6 aña bou di supervishon i medida. E abogado a referí na lokual Bob Traa, eks presidente direktor na CBCS a bisa, alegando ku e periodo di medida a tuma demasiado tempu.