SOAB tin 4 mion florin pegá na Giro

Punda– SOAB, e ofisina di kompatibilidat atministrativo gubernamental, ta pegá. E organisashon spesialisá den servisionan di gobièrnu, tin 3.9 mion florin riba su kuentanan na Giro. Ayera den un wisio sumario, konforme un supliká hurídiko, nan a eksihí pa Giro paga bèk.

Na final di novèmber último, atministrador di SOAB a duna Giro órden pa traspasá 2 mion florin di nan kuenta pa un kuenta na MCB Bank. Segun abogado di SOAB, mr Lizanne Asjes, kende a hiba un defensa kòrtiku pero efektivo, e sen mester tabata riba kuenta di SOAB promé ku 3 di desèmber. Pero esei nunka no a tuma lugá i awor SOAB ta den problema finansiero serio. E organisashon a mustra balides di nan petishon pa un wisio sumario, pasobra si e plaka no subi kuentanan di MCB, SOAB no por paga salario miéntras demas kréditornan tambe tei keda perhudiká. Direktor interino, Raymond Faneyte, kende tabata kompañá pa su direktor Geomaly Martes, a splika wes mr Veling ku nan no tin intenshon di baha tur sen, sino tabatin mester di 2 mion florin. Segun Martes, mayoria di nan klientenan ta servisio i departamentonan di gobièrnu mes i mayoria ta paga via di Giro. E reakshon di Martes i Faneyte a bini despues ku mr. Veling tabata kier sa dikon Giro no a baha tur sen.