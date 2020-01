Temblor fuerte di 6.0 grado registrá na Mexico

CIUDAD DE MEXICO – Un temblor di magnitut 6.0 riba skala di richter ta loke a keda registrá den oranan di anochi na sentro i sùit di Mexico, sin ku te ainda a reportá víktima òf dañonan material di konsiderashon.

Segun a keda indiká, e temblor a keda produsí na 22.40 i tabatin su episentro na 38 kilometer sùitost di Union Hidalgo, estado di Oaxaca.

A aktivá protokòlnan di seguridat pa e temblor ku a keda registrá i outoridatnan mesora a inisiá ku un rekorido pa mantené e poblashon mas kontrolá i sigur posibel.

E empresa estatal di Petrolinan Mehikano a informá ku outomátikamente a detené un total di 26 planta di Refineria Antonio Dovalí Jaime, ubiká na Salina Cruz, Oaxaca, komo konsekuensia di e temblor i ku ta realisando kòntròl i medidanan di prekoushon.

E sakudí aki a provoká un tiki káos i miedu entre abitantenan ku a sinti esaki pues tabata unu di basta forsa. Vários a sali for di nan bibiendanan i subi kaya ku miedu ku kisas lo por registrá réplikanan di e temblor i esaki por kousa un desaster.

Outoridatnan mesora a subi kaya pa asina sa sigur ku tur kos ta ok, aunke inisialmente a indiká ku no tin personanan heridá òf dañonan material hopi serio.