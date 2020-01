Definitivamente e no ta retirá ainda!…. Tom Brady riba Instagram: “Ainda mi tin hopi pa demostra”

FOXBOROUGH – E legendario ‘quarterback’ di e ekipo New England Patriots, Tom Brady (42), inmediatamente despues di e derota di djasabra último den e playoff di NFL, kontra e ekipo di Tennessee Titans, a deklará ku probablemente lo no tabata tur kos pe ainda pa loke ta su karera den NFL, pero ku ta algu ku sigur e lo tuma su tempu trankil pa tuma un desishon.

Despues di a warda poko, porfin Brady a saka tur hende for di duda i tur hende por ta sigur ku pa e temporada próksimo Tom Brady lo ta aktivo den NFL. Tabata ayera djarason ku Tom Brady a disidí di amplia mas riba e tema i a remarka riba ‘Instagram’ ku e tin basta mas pa prueba ainda den NFL.

Manera nos a splika tabata riba Instagram ku Tom Brady a skibi lo siguiente: “Tantu den bida komo den futbòl merikano, frakaso ta algu inevitabel. No ta semper bo ta sali viktorioso. Sinembargo, ta for di frakaso bo tin ku siña, lanta kabes na laria ku gran entusiasmo i bolbe subi tereno di nobo. Ta riba tereno ta e kaminda ku lo bo topa ku mi. Esaki sigur mirando ku ainda mi tin basta pa demostrá”.

Tabata despues di algun dia di reflekshon ku Brady a realisá e publikashon aki via Instagram i alabes e tabata ke gradisí tur fanátiko. E gran pregunta ta ku si e lo hasi esaki ku New England Patriots of ku otro organisashon.