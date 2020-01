Hopi daño di eksplosivo bankomátiko Amersfoort

AMERSFOORT—Kriminalnan a bolbe bula un bankomátiko, e biaha aki ta un mashin di Rabobank den Amersfoort.

No a logra bai ku plaka. Alrededor di 20 persona mester a keda evakuá di nan kas pasobra mester a investigá si tabatin mas eksplosivo den área. Habitantenan por a bai bèk despues di investigashon di EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie). Segun testigunan e sospechosonan a hui riba un skùter. For di dia a sera bankomatikonan den oranan di anochi tabatin 3 atrako ku eksplosivo. E medida pa saka bankomátikon for di funshon entre 11 anochi ku 7’or mainta a drenta na vigor medio desèmber. Motibu tabata e oumento drástiko di atrakonan ku eksplosivo. Despues di e medida kriminalnan a purba tòg na Apeldoorn i Uithoorn. Na un bankomátiko na Amsterdam a haña un eksplosivo. E bankonan lo evaluá e medida fin di luna. Pero kriminalnan lo sigui purba segun bosero di asosashon di bankonan. Entretantu nan ta traha riba un solushon struktural.