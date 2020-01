Demanda 14 aña di prizon pa hòmber sospechá di seri atrako i kaso violashon

WILLEMSTAD,—- Korte den promé instansia a trata kaso di e hòmber Daylon T. ku tabatin un total di 9 akusashon den su kontra. Ta trata aki di un sospechoso ku lo a hasi su mes kulpabel di un total di 6 atrako miéntras tambe el a sekuestrá un víktima i tabata den poseshon arma kandela. E hòmber T. a asta violá un di su víktima nan, unda el a skucha un demanda di 14 aña serka Ministerio Públiko.

Tur esaki despues ku e la bisa di a yega Kòrsou na aña 2016, unda e tabata kier kaba su skol aki na Kòrsou. Esaki despues ku el a biba pa basta aña na Hulanda i kier bin Kòrsou pa e sigui ku su estudio. Segun e sospechoso ku for di tempu ku e tabatin 10 aña el a bai biba Hulanda, kual e disidí ku e ta bin biba Kòrsou, pero su famia nan no tabata ke esaki.

Ayera a konfrontá e akusado ku un total di 6 atrako ku lo e la tira den 10 dia. E sospechoso a keda konfrontá ku un atrako ku el a tira 11 di febrüari aña pasá, unda e la dal su víktima un moketa pa kita su tas for di dje. No muchu dia despues esta 19 febrüari aña pasá e hòmber T. lo a bolbe bai kometé un atrako, unda bou di menasá el a kita 600 florin for di su víktima i tambe algun pertenensia mas inkluyendo telefon selular.

Tur esaki despues ku el a presentá ku un opheto paresido na arma kandela, kual el a kita e pertenensia nan di e víktima. Riba e mesun fecha T. a bolbe tira un atrako, kual na e okashon aki el a kita tas i pòtmòni for di un dama. Na e okashon aki T. lo a yega ku arma kandela ku kara tapá, kual bou di menasa e la kita tas di e víktima.

20 di febrüari aña pasá e hòmber Daylon lo a sekuestrá un víktima, kual el a yega ku arma kandela i bou di menasa el a pone e dama víktima drenta e vehíkulo ku e tabata manehá. Tabata aki ku el a bai ku e víktima na un sitio deskonosí, kual e la violá e dama. T. a asta trata na penetrá e víktima analmente, pero e dama a sklama pa e no hasi esaki, kual tabata aki ku e la stòp.

Daylon a buta e dama bou di preshon, unda el a menas’é ku arma kandela i bisé ku e tin ku baha su karson. E dama víktima no kier a presentá na korte ayera mirando ku e tabatin hopi miedu. Mama di e víktima a presentá kual el a splika ku e dama no kier ni kue bus mas, manera e tabata hasi den pasado.

Otro kaso ku tabatin kontra T., ta unda lo e la tira un atrako 20 febrüari aña pasá lagando e víktima nan basta troumá. Tur esaki despues ku e la yega serka di e víktima, saka su arma kandela i bisé ku e tin ku dun’é tur pertenensia. Ayera fiskal a kondená e sistema kon e sospechoso tabata atraká e víktima nan i laga nan basta troumá. Segun fiskal ku e hòmber aki tabata terorisá nos pais ku su kasonan di atrako i tambe el a sekuestrá i violá un dama di 18 aña.

Pa esaki a pidi 14 aña di prizòn pa e hòmber ku ta wòrdu sospechá di 6 atrako i tambe 1 sekuestro, violashon i poseshon arma kandela.