Padres optimista ku e rekuperashon di Tatis Jr.

SAN DIEGO,– Fernando Tatis Jr. no a asistí na e festival ku Padres ta organisá tur aña den Petco Park. Sin embargo, e dominikano tabata e tópiko prinsipal di kombersashon.

Miéntras Tatis ta kontinuá ku rehabilitashon di un leshon na su lomba, Jayce Tingler a bisa ku kos ta bayendo bon ku e shortstop di 21 aña.

“E resultadonan médiko ta hopi positivo”, Tingler a bisa. “Mi a mira hopi video di dje hasiendo swing, koriendo i realisando tur su trainingnan. E grupo i e organisashon ta hopi optimista p;a ku su rekuperashon”.

E temporada di e nobato Tatis a terminá dia 13 di ougùstùs debí na e problema ku su lomba. Tatis konosé tur faseta di e wega, pero e leshon aki a trese sierto duda ku lo por ta su estilo di wega mes lo ta e kousa di su problema físiko.

“Mi no por bisa nada over di su leshon”, Tingler a laga sa. “Si mi por bisa ku su manera di hunga ta un kos úniko. Ami lo no ke pa e kam,bia su estilo di hunga. Personalmente mi ta atmirá kon e ta duna 100% riba tur hugada. Si yega un punto kaminda e ta pèrdè un poko kontròl, nos lo papia kuné”.