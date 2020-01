Sektor di kuido ta plat

WILLEMSTAD–Unánimamente djabièrnè nochi durante e reunion ku Sindikato CBV a disidí pa tur miembro akudí n’e akshon ku a keda kantá pa awe. Ta asina ku den e sektor aki tin komo 1200 trahadó di kua mayoria ta miembro di CBV.

E trahadónan ku ta den akshon awe ta esnan ku ta traha pa Wit Gele Kruis, Betesda, Fundashon Birgen Rosario, Thuiszorg Banda Kuido Integral Banda Bou. CBV ta kuestioná e desishon unilateral ku a keda tumá pa bai Guardian Group, siendo ku nan tabata na mesa ku nan komo sindikato. Den un kombersashon ku Vigilante a hiba ku Jhonson Djaoen kende ta presidente di CBV e la konfirmá na nos ku nan a konvoká un akshon ku lo tuma lugá awe. Ta asina ku fin di novèmber 2019 na a haña presentashon relashoná ku e aspekto di seguro i penshun ku ta regardá nan miembronan. Despues di e presentashon e Federashon di Kuidon Kòrsou a pidi CBV kontribushon. Dia 23 di desèmber a duna mandato kla relashoná ku e situashon ku a presentá.

Ta asina ku pa 3 di yanüari ei tabatin afsprak pa huntu nan a bai Banko Sentral pa por a tuma informashon relashoná ku lokenan ku ta hungando un ròl pa lokual ta trata seguro i penshun dj e miembronan. Jhonson Djaoen a duna di konosé ku nan a keda sorprendé pa e desishon unilateral tumá di parti di Federashon di Kuido Kòrsou, siendo ku nan tabata sinta na mesa. Esaki a trese kuné ku a konvoka un reunion pa awe huntu ku shopstewardnan di Instituto Federashon di Kuido pa ta presente for di 6:00 or di mainta na sede. E miembronan ku ta trahadó dj e diferente kasnan di kuido ta eksigí rèspèt di nan doño di trabou kende a sera kombenio di nan penshun ku Guardian Group sin a informá trahadónan kiko ta kontenido di e pakete di esaki. Jhonson Djaoen a indiká na Vigilante ku lokenan kier awe ta pa e Federashon di Kuido Kòrsou pidi diskulpa na nan. Tambe ta asina ku nan a risibí mandato dje miembro pa kaba di atendé e pakete di CAO ku nan a bin ta papia di dje. E petishon na tur e miembronan ta pa nan bai para e falta di rèspèt aki awor, sino den futuro nan lo mishi ku e CAO tambe sin informá nan. Ta asina ku e miembronan ke mas aklarashon di e pakete di penshun ku nan a sera ku Guardian Group. Nan ta di opinion ku e pakete di penshun ta futuro di nan i nan famia. P’esei nan kier rèspèt. Meta dje akshon di awe ta pa eksigí esaki. E miembronan a trese pa dilanti ku ta uni nan ta logra. E trahadónan den e sektor aki kier pa nan komo miembronan di CBV bai p’e akshon aki sin miedu. Si nan logra den nan akshon awe mainta, lo suspendé esaki, di akuerdo ku deklarashonnan di Jhonson Djaoen.

E no ta kier a adelantá kiko lo por ta e konsekuensia si nan no bin pidi diskulpa. Pa lokual ta trata e parti aki e presidente di CBV a mustra Vigilante ku ta na e sitio nan lo fiha nan próksimo posishon si resultá ku no tin oido pa nan petishon di awe. E echo ku nan a disidí sin mas pa bai yega na akuerdo ku Guardian Group ta algu ku a dal nan masha duru.