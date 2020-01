Despues di un gran invierno Yankees ta kla pa 2020

NEW YORK,– Yankees ta lusiendo komo e Yankees di semper esta un ekipo ku e mió hungadónan di nos planeta i kla pa gasta e plaka ku ta nesesario.

Nan a firma Gerrit Cole, un di e mió pichernan di mundu, kitando e for di Astros, kontra di ken nan a kai den Seri di Kampionato di Liga Amerikana na òktober aña pasa i tambe na 2017.

Yankees a keda eliminá dor di Medias Rojas na 2018, ku awor ta buskando un manera pa baha nan presupuesto. Djabièrnè nan a evitá arbitrahe ku Aaron Judge, e dominikano Gary Sánchez i tambe ku James Paxton. Despues di esei nan tabata na telefon ku e gerente general Brian Cashman i nan a puntr’é : “Bo a kaba?”

Cashman a rospondé ku un sonrisa: “Ta Yankees. Nos ekipo no ta kaba nunka. Mi trabou ta di sòru pa semper nos ta konforme. Pa tantu emoshoná ku mi por ta ku e ekipo, mi trabou nunka lo no kambia. Mi tin ku asumí ku nos no ta sufisientemente bon te na e momentu ku e fecha límite di kambio yega”.

Pero faltando un luna pa komienso di springtraining, e ekipo di Cashman ta parse di ta kla, apesar di a pèrdè Dellin Betances komo agente liber ku Mets i Didi Gregorius ku a bai serka su amigu bieu Joe Girardi den Filadelfia.