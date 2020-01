WILLEMSTAD,—- Ministerio Públiko representá pa fiskal mr. Rozemeijer a trese dilanti ayera ku despues ku e empresa nan no tabata hasi nan kaso, despues ku a manda basta karta pa nan a disidí ku ta bai korte ku nan. Esaki despues ku nan no a registrá na FIU, for di aña 2015 ku ta kore nan tras segun deklarashon di Ministerio Públiko.

E kompania MP International mester a presentá na korte ayera pa un kaso ku tabatin kontra nan despues ku a manda vários karta pa nan, pa nan bai registrá na Financial Intelligence Unit Curacao. Tabata for di 4 desèmber di aña 2015 segun FIU ku a inisiá ku e proseso pa e kompania nan manera Makelaar i Car Rental bai registrá nan mes na FIU, kual tambe a buta nan na altura ku esaki ta un obligashon òf esaki por bin terminá den persekushon penal.

Ministerio Públiko a splika ku den kaso di e kompania menshoná tambe no a haña niun reakshon despues ku a manda diferente karta pa nan. E fiskal a splika ku a manda 2 karta pa e kompania nan na fin di aña 2019, esta den luna di novèmber i tambe den luna di dezèmber di 2018. Otro punto ku fiskal a para ketu riba dje ta e echo ku a manda karta pa nan den luna di aprel aña pasá unda a trata na konvens’é nan pa paga un but di 1.500 florin pa evitá ku nan lo bai korte ku e kaso.

Na e okashon aki tampoko no a duna oido segun Ministerio Públiko. Den luna di yüni aña pasá a bolbe manda karta pa nan, kual Ministerio Públiko a disidí ku e ta bai dagfar e empresa nan i lo pidi pa nan paga e but na korte. Ayera e fiskal a bisa ku a bin korte ku e kaso mirando ku no a reakshoná i tampoko no a paga e transakshon.

Pa esaki a pidi un but di 2500 florin di kual 1000 ta kondishonal ku 2 aña di prueba, miéntras tambe a pidi pa wes ordená e kompania nan pa bai registrá na FIU den ménos ku un luna di tempu. Esaki mirando ku Ministerio Públiko ta konsiderá ku ta intenshonalmente a keda sin bai registrá na FIU. Wes mr. de Kort a bai di akuerdo ku e demanda di Ministerio Públiko, miéntras a bisa ku si e empresa no ta di akuerdo ku e desishon nan tin 2 siman pa bai den ‘verzet’.