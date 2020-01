Empresario a pidi wes pa baha su but pasó situashon no ta bon

WILLEMSTAD,—- Un empresario a bisa wes ayera ku e no por paga e but ku Ministerio Públiko a pidi pe, mirando ku su situashon no ta mashá i e no tin masha plaka di entrada. Tur esaki despues ku a pidi pa e paga 1.500 florin di but despues ku e no a bai registrá su mes na FIU. Finalmente e empresario a pidi wes pa e por paga e but den algun tèrmino mirando ku e no por paga esaki kompletamente mesora kual wes a bis’é ku aki 2 siman lo tin desishon.

Ta trata aki di un empresario ku ta representá e kompania Makelaars & Taxatie Kantoor Willems, unda e la bisa wes ku e no ta bende kas, pues e kos no ta manera e ta pinta ku e ta gana hopi plaka. El a splika ku Taxatie e ta hasi pues e no tin masha entrada manera Ministerio Públiko ta kere. El a splika ku netamente pa esaki e no a bai registrá su mes i ku e no tabata sa ku ta asina estrikto.

El a splika ku siman pasá el a bai registrá su mes pa evitá un ke otro, unda ayera wes a puntra e miembro nan di FIU ku tabata tei presente ku nan a risibí su mail, kual a bisa ku esaki nunka no a yega. Segun e representantenan di FIU ku te ku awe den ora nan di mèrdia no a haña nada di e kompania menshoná. E empresario a insistí ku e la entrega su formulario di registrashon, unda Ministerio Públiko trese dilanti ku ta referí na e fecha 6 di desèmber 2019, esta ku te ku e dia ei e no a registrá.

A pidi 1.500 florin di but pa e empresario unda wes a bisé ku ainda e no por tuma un desishon den e kaso i ku aki 2 siman esta 27 di yanüari benidero lo e hasi esaki por eskrito.