Empresario nan tabatin 4 aña pa registrá na FIU

WILLEMSTAD,— Algu ku sigur a hala atenshon ayera den sala di korte ta echo ku diferente empresa lo mester a presentá ayera den korte, pa para responsabel di e echo ku nan no a bai registrá na FIU, despues ku tin 4 aña kaba ta kore tras di nan segun Ministerio Públiko. Ministerio Públiko tabata sospechá e empresa nan di mester a paga for di 4 desèmber di aña 2015, pero te ku 6 desèmber último no a kumpli ku esaki.

Fiskal mr. Rozemeijer tabata den korte ayera unda el a trese dilanti ku obligashon di FIU ta pa evitá terorismo i labamentu di plaka. Segun OM ku e empresa nan tin ku kumpli ku e palabrashon esta di registrá i ku si no a hasi esaki, por pidi but pa nan. Esaki mirando ku e kompania nan sa hasi transakshonnan no usual.

Ministerio Públiko ta konsiderá ku e empresa nan aki a keda sin registrá intenshonalmente, mirando ku tin algun aña kaba ku nan sa ku nan mester registrá. E kompania Omira Makelaars mester a presentá na korte pero e no a presentá kual a trata e empresa su kaso den ousensia di nan representante.

Esaki despues ku nan tambe a keda sin registrá, kual a splika ku esaki ta un obligashon. Tur esaki despues ku 5 novèmber i 19 desèmber 2018 lo a manda karta pa e empresa i nan no a reakshoná Tabata 5 aprel aña pasá ku a hasi denunsia, esta pa nan paga 1.500 florin pero tampoko no a kumpli kuné. A bolbe tuma kontakto ku nan den luna di yüni aña pasá pero atrobe no a duna oido.

Segun fiskal pa esaki a bin korte ku e kaso ya tin ‘vonnis’ pa por obligá e empresa paga e but. Ayera fiskal mr. Rozemeijer a pidi un but di 2.500 florin pa empresa di kual 1000 ta kondishonal ku 2 aña di prueba, miéntras tambe a pidi pa den un luna e empresa registrá.

Wes mr. de Kort na su turno a bai di akuerdo ku e demanda ku Ministerio Públiko a hasi.