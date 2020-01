Segun direktor kompania ku situashon di salú a buta ku e no a bai registrá na FIU

WILLEMSTAD,—- Durante tratamentu di un kaso ayera kontra di e empresa GH Quality Cars, fiskal a bisa ku nan tabatin mas ku un aña di tempu pa nan registrá na FIU, kual esaki ta un obligashon komo empresa manera esaki. Segun OM ku e kompania a haña diferente karta, unda a asta trata na drenta un areglo ku nan, pero no a duna oido i netamente pa esaki a bin korte ku e kaso. E direktor di e kompania a splika wes ayera ku ta debí na situashon di su salú e no por a kumpli ku e deber nan menshoná.

Tur esaki despues ku fiskal a trese dilanti ku for di aña 2018 tabata manda karta pa e empresa i ku ta na vários okashon esaki a sosodé. Tambe a trese dilanti ku aña pasá 5 di aprel despues di a manda mas ku un karta, lo a proponé e empresa pa paga un transakshon di 1.500 florin, pa evitá ku nan lo bai korte ku e kaso, unda wes lo por obligá nan paga e montante. Despues ku a manda e karta aki tambe e empresa no a reakshoná segun OM, kual a bolbe manda un karta mas i un biaha mas niun reakshon di nan. Netamente pa e motibu aki a dagfar e empresa, kual ayera e direkshon di e empresa di fam H. Tabata dilanti wes pa e por para responsabel.

E direktor a bisa dilanti ku e karta nan ei en bèrdat por a yega serka su sekretaria, pero debí na e situashon di salú ku e tabata aden, e no por a kumpli ku e debernan ei. Segun su deklarashon ku debí na su salú e no por atendé nada di e kosnan ei i tambe el a bisa ku ta den luna di desèmber tras di lomba el a ópera. Segun OM te ku 6 di desèmber 2019 e empresario no a registrá su empresa na FIU i ku lei ta bisa ku esaki a un obligashon di empresario.

Esaki despues ku for di 4 desèmber di aña 2015 a kuminsá avisá e empresa nan ku nan tin ku registrá nan mes na FIU, pero no a duna oido. Pa esaki a bai ku e kasonan korte unda ayera Ministerio Públiko a pidi wes pa duna e empresa un but di 1.500 florin, kual wes a bisa ku 27 yanüari lo e tuma desishon.