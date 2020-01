Tin kastigu di máksimo 4 aña i but te ku 10 mion florin pa faya ku lei nan di FIU

WILLEMSTAD,— Aktualmente korte a inisiá ku persekushon di e empresa nan ku no a registrá nan mes na FIU, despues ku na vários okashon lo a aserka nan pa ku esaki. Loke sigur a hala atenshon ta e echo ku aktualmente ta pèrsigui e empresa nan djis pa registrashon, pero ta pendiente pa pèrsigui empresa nan ku a hasi transakshonnan ku nan mester a mèldu pero no a hasi esaki. Pa e echonan aki tin un kastigu di prizòn máksimo di 4 aña i un but máksimo di 10 mion florin.

Algun kaso fuera di normal a keda tratá den korte ayera unda awor a pèrsigui algun empresa ku no a registrá nan mes na FIU, konosí komo MOT den pasado. Empresa nan manera Makelaar i Car Rental a keda aserká pa FIU pa nan registrá nan mes unda a buta nan na altura ku esaki ta un obligashon. Tabata 4 di desèmber di aña 2015 ku a introdusí e lei ku e empresa nan tin ku bai registrá nan mes i ku si nan no hasi esaki, e ta bira un delitu.

Segun Ministerio Públiko ku na vários okashon kaba a aserká e empresa nan pa bisa nan ku nan tin ku nan tin ku bai registrá nan mes pa n FIU, pa evitá ku lo mester laga un wes obligá nan hasi esaki. Durante e kasonan a bin dilanti ku a asta duna nan un but di moda ku si nan paga esaki nan no tin nodi di bin para dilanti wes.

Na esaki tampoko no a duna oido segun Ministerio Públiko. Ta pe motibu aki e empresa nan mester a presentá ayera na korte pa nan skucha ku nan tin ku para responsabel pa nan akto, esta ku nan tin ku paga but. Loke sigur a hala atenshon ta e echo ku den kaso ku e empresa no mèldu ora e hasi un transakshon grandi, lo por haña un kastigu di un máksimo di 4 aña òf un but di 10 mion florin. Ayera korte a trata e kasonan unda e empresa nan no a registrá nan mes na FIU i wes a bai di akuerdo ku Ministerio Públiko pa nan paga un but di 1.500 florin.

Ayera tabatin 3 empresa ku a haña but den nan ousensia.