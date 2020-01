Willemstad,– Segun Chonki de Lannoy sigur ta ku loke PDVSA tin na Kòrsou, lo keda Kòrsou i si nan tin produkto aki nan ku lo ser bende pa kompania lokal, e sèn lo keda Kòrsou.

E ta bisa ku niun barku no por sali si e tin intenshonnan ilegal. Tambe e ta splika ku e kier pa nan bende tur loke tin den tankinan, paso tur e sèn lo keda Kòrsou pa paga trahadónan i esaki lo ta bon.

Loke ku tin den tanki lo ser bende pa kubri pago na trahadónan i kisas tambe lo por paga parti di e claim nan ku ta na kaminda.

Ta bon si pa fin di yanüari tur trahadó haña nan sèn i esaki lo salbaguardiá e refineria. E ta bisa ku KLESCH lo por tuma over na Aprel próksimo i esnan ku pasa over pa KLESCH for di CRU lo kobra serka KLESCH i esnan ku no firma i pasa over, lo sigui kobra serka CRU te ku yüni, kaminda esakinan despues di 30 di yüni lo mester keda sin trabou. E ta bisa ku e ta spera ku tur trahadó lo bai over pa KLESCH.