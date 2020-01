Giovanni Troupee a pasa di FC Utrecht pa FC Twente

HULANDA—E defensa lateral, kende tabata ku e organisashon di FC Utrecht, Giovanni Troupee, no a pensa muchu, na momentu ku tabatin e posibilidat pa e bai FC Twente.

Un ke otro despues di no tabatin muchu oportunidat pa mira akshon, kual a pone ku e la aseptá pa un kambio i a yega na un akuerdo te ku final di temporada ku su ekipo nobo, ku ta hunga nan weganan di kas den stadion Grolsch Veste.

Miéntras tantu ya e ta ku FC Twente i a duna di konosé di a wòrdu bon aseptá.

“Mi a wòrdu bon aseptá i ya ta sinti mi na kas i ta preparando pa e promé wega ku mi ekipo nobo, ku lo bai ta kontra FC Groningen”, e la splika.

Un ke otro despues ku e temporada aki, e la hunga muchu ménos ku e ekipo di Utrecht, kompará ku e temporada tras di lomba, kual sigur no ta algu ku ningun futbolista ta deseá.

“Mi no tabata sa kon grandi e chèns nan tabata pa un kambio. Pero mi a haña un opshon serka Twente i a bai di akuerdo”, e futbolista kende tabatin un tremendo inisio den su karera profeshonal a splika mas aleu.

“Dia mi tabatin 18 aña mi tabatin un bon desaroyo hungando bou di Ten Hag i a hunga semper i tur kos. Seguidamente mi a leshoná den training i a kai atras. E tim tabata bon i tabata difísil pa mi por a regresá.

Na ADO mi tabata deseá pa hunga tur dia. Miéntras ku na FC Utrecht mi no a logra pa haña un posishon titular. Twente ta un bon ekipo i no tabatin ningun duda den e desishon”, Giovanni Troupee, kende ainda no a opta pa hunga pa selekshon nashonal di Korsou, a duna di konosé, despues di su kambio.