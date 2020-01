Karchi di bankomátiko nobo pa kobradónan di ònderstant

Willemstad – Kobradonan di ònderstant ku nan karchi di bankomátiko ta kaduká na febrüari benidero por akudí na e kasnan di bario konserní pa tuma un karchi di bankomátiko nobo. Esaki por den siman di 20 pa 24 di yanüari i di 27 pa 31 di yanüari benidero entre 8 or pa 11 or di mainta i mitar di 2 pa 4 or di atardi.

E dunamentu di e karchi di bankomátiko nobo lo sosodé segun e lista alfabétiko. Klientenan ku nan fam ta kuminsá ku lèternan entre A i F por pasa djaluna 20 yanüari 2020, klientenan ku nan fam ta kuminsá ku lèternan entre G i M por pasa djamars 21 yanüari 2020 i klientenan ku nan fam ta kuminsá ku lèternan entre N i Z por pasa djárason 22 yanüari 2020. Djaweps i djabièrnè e klientenan ku no a presentá riba e dianan menshoná por pasa.

E tumamentu di karchi konforme e partishon di fam ta bálido den tur dos siman. E klientenan mester presentá ku e karchi bieu i un sédula o reibeweis bálido ora bin buska e karchi di bankomátiko nobo. E kódigo di pin ta keda meskos. Ta trata di e klientenan di Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar (SOAW) ku a haña karchi di bankomátiko na febrüari 2016 ku ta bai kaduká na febrüari 2020.

Pa evitá tur inkumbinensia Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar ta urgi tur kliente pa pasa tuma nan karchi na tempu, pasobra e mashin ta guli e karchi si usa esaki despues ku e kaduká.