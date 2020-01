E kantante nan ta Reinier Juri Nita Cocu Darwin i Stanely Clementina

WILLEMSTAD,—-Djadumingu awor ta inskripshon di Festival di Tumba 2020 su di 50 edishon, i ta riba e dia en kuestion tur hende ta sa ken tur ta den si òf no. Pero ya pa algun aña kaba a bira un tradishon ku ‘E Mulina’, den e siman promé ku inskripshon, ta trese e Line Up di diferente agrupashon musikal nan, ku ta bai partisipá den festival di Tumba, i esaki nos ta bolbe bai hasi tambe e aña aki tambe.

Riba e dia di awe ‘E Mulina’, ta bai trese e Line-Up di agrupashon musikal E.R.A. T’asina agrupashon musikal E.R.A. ta bai partisipá ku sinku kantante i esaki nan ta e kantante nan ku ta bai ku agrupashon musikal E.R.A. Reinier Lijfrock. Jurella “Juri”Nita. Ericson “Cuco”Brigita. Darwin Gregg i Stanley Clementina.

T’asina ku agrupashon musikal E.R.A. e aña aki ta partisipá pa di 33 aña den Festival di Tumba. Na aña 1985 i 1986 nan a partisipá, pero nan no a logra na klasifiká. Pero na aña 1987 nan ta drenta ku Little Leito kaminda ku nan a logra na kalifiká ku un komposishon di Gibi Doran.

Mester bisa ku for di aña 1987 nunka mas e banda ariba menshoná no a keda sin klasifiká, pero si mester bisa ku nan a keda tres aña for di Festival di Tumba, esei tabata de bi na algun mal kontentu ku tabatin, e tres aña nan tabata na 2004,2005 i na aña 2006.Pero nan a hasi nan regreso bèk na aña 2007, kaminda ku nan a sa di gana diferente korona. Tambe mester bisa aserka ku agrupashon musikal E.R.A. ta e banda ku tin mas tantu partisipashon riba nan nòmber. Tambe mester bisa aserka ku e aña aki ta nèt 30 aña pasa ku agrupashon musikal E.R.A. ta bira e promé banda ku ta gana Festival di Tumba den Curaçao Festival Center, e tempu ei nan a kompaña defuntu Harry Zimmerman. Pues e aña aki agrupashon musikal E.R.A. tin diferente kos pa nan selebrá durante di nan partisipashon den Tumba 2020 su di 50 edishon.