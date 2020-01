Junny Martis tabata grandi den e programa di farándula “Den Do Mayó”

WILLEMSTAD,—-Un biaha mas e programa di farándula “Den Do Mayó” a sa di hala bastante atenshon riba e dia di ayera,kaminda ku tabata tei komo invitado e gran kantante kompositor Junny Martis.

T’asina ku ayera hopi hende a bin sa ku Junny Martis a kuminsá su karera musikal komo kantante den e género musikal di mariachi, e la hasi esaki na edat di 8 aña kaminda ku e la partisipá den un song festival i mester bisa ku Junny Martis a gana e festival tambe. T’asina ku Junny Martis a konta masha hopi kos ku a pasa durante di su karera musikal. Kon e la drenta den e promé agrupashon musikal i tambe kon e la sigui desaroyá su mes.

Tambe a bin dilanti durante di e entrevista ku tur kos mester a bai via di su Tata i ku su Mama tabata esun ku tabata perkurá pa su bisti nan, i ku na mucha kana bin ariba semper su Mama tabata kosé paña p’e. Ta masha hopi kos a bin dilanti durante di e programa di farándula “Den Do Mayó” ayera tardi bai kontra anochi.

E aña aki Junny Martis ta bai selebrá 40 aña aktivo den nos farándula lokal, i esaki e kantante ta bai selebrá den grandi. Si dado kaso bo no a wak e programa di farándula “Den Do Mayó”, no prekupá, paso bo ta subi FaceBook di Vigilante òf esun di Direct Media Curaçao i asina bo ta sinta trankil i wak kon Junny Martis mes a habri su buki di historia.