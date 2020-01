Forsa laboral: total 9 mion trahadó

UTRECHT—E kantidat di hende riba merkado laboral nunka antes no tabata asina haltu i a alkansá 9 mion persona.

E kantidat aki a keda alkansá den último tres luna. E kantidat di desempleadonan a baha ku 22.000 te 302.000 den desèmber segun CBS. CBS ta konsiderá un hende komo desempleado si e no tin trabou pagá, ku ta buska trabou i ta aksesibel mésora. 3,7 mion hende den edatnan entre 17 i 75 aña no ta traha. Pasobra nan no ta buska trabou CBS no ta inkluí nan den populashon laboral. E kantidat di desempleadonan a bolbe riba nivel di 2019. Di esnan sin trabou 223.000 hende ta kobra un kompensashon di desempleado di UWV, 15% menos ku den 2018. Den tur sektor e kantidat di kompensashon di desempleadonan a baha, prinsipalmente den sektor agrario, kuido i profeshonnan pedagógiko. E kantidat di hende ku ta kobra onderstant a baha te 399.000.