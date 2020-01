BILTHOVEN—Un outo marka Mercedes a eksplotá riba Oude Brandenburgerweg na Bilthoven den anochi di djárason pa djaweps.

Posiblemente tabatin un eksplosivo den e outo. No tabatin herido. Testigunan a bisa ku bibiendanan den serkania a trel di e impakto di eksploshon. Brantwer no mester a intervení pasobra e outo no a pega kandela. Polis a start un investigashon forensiko segun Regio TV De Bilt. Ainda polis no a duna komentario.